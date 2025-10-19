Трамп заявил об уничтожении огромной подводной лодки, которая двигалась в сторону США (видео)

Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что по пути в США была уничтожена крупная подводная лодка, экипаж которой якобы перевозил наркотики, передает NUR.KZ.

По словам Трампа, разведка США подтвердила, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. По утверждению Трампа, уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США "могло привести к гибели 25 тыс. человек".

"Для меня была большая честь уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли", - написал глава Белого дома.

Он также заявил, что двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину, в Эквадор и Колумбию, для содержания под стражей и привлечения к ответственности.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что, "Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов". А в Белом доме показали видео проведенной операции.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп сообщил, что США атаковали судно, перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон не готовится к смене режима в Венесуэле. Это произошло на фоне сообщений о том, что США решили разместить на аэродроме в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей.

