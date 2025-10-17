О реакции Путина на письмо Мелании Трамп рассказал его помощник
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как Владимир Путин отреагировал на письмо Мелании Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Ушакова, Путин положительно отозвался о роли первой леди США в воссоединении российских и украинских детей со своими семьям. Вчера, в телефонном разговоре с Трампом, Путин передал Мелании "наилучшие пожелания".
"Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания", — рассказал помощник российского лидера.
Напомним, в августе телеканал Fox News Digital опубликовал мирное письмо Меланьи Трамп Владимиру Путину. В нем первая леди США призвала Путина "создать мир, в котором будущее будет защищено", а также отметила, что Путин может "вернуть смех многим детям".
"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Вы способны воплотить эту идею одним росчерком пера. Время пришло", - заключила Меланья.
Позже Дональд Трамп рассказал, как Путин отреагировал на письмо его супруги. А недавно и сама Меланья рассказала об ответе на свое письмо.
