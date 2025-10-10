Меланья Трамп рассказала об ответе Путина на ее письмо

Первая леди США Меланья Трамп во время выступления в Белом доме рассказала об ответе президента России Путина на ее письмо, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как напомнила первая леди, свое письмо она передала Путину через мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи на Аляске.

"Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", - рассказала Меланья Трамп.

Украинское издание "Страна.ua" приводит полный текст ее ответа на вопрос о письме Путину.

"Мой представитель работал напрямую с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной. Восемь детей были воссоединены с их семьями за последние 24 часа.

Каждый ребенок жил в смятении из-за войны в Украине. Трое были разлучены с родителями и перемещены в Российскую Федерацию из-за боевых действий на передовой. Остальные пять были разлучены с членами семьи через границы из-за конфликта, включая одну маленькую девочку, которая теперь вернулась из Украины в Россию", – сказала она.

Напомним, ранее телеканал Fox News Digital опубликовал мирное письмо Меланьи Трамп Владимиру Путину. В нем первая леди США призвала Путина "создать мир, в котором будущее будет защищено", а также отметила, что Путин может "вернуть смех многим детям".

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Вы способны воплотить эту идею одним росчерком пера. Время пришло", - заключила Меланья.

Позже Дональд Трамп рассказал, как Путин отреагировал на письмо его супруги.

