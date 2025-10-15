Испания отреагировала на предложение Трампа "выкинуть" ее из НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа из-за трат страны на оборону, передает NUR.KZ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заявление Альбареса опубликовало испанское издание EFE, "Европейская правда" приводит перевод материала.

Глава испанского МИДа заявил, что "нет никаких сомнений в том, что Испания вносит вклад в евроатлантическую безопасность".

В этом контексте он напомнил, что 3 тысячи испанских военных сейчас гарантируют безопасность восточного фланга НАТО, что является "фундаментальным для безопасности неба над странами Балтии".

Альбарес напомнил, что Испания является "надежным союзником в НАТО" и имеет "военные расходы на уровне 2%", что было обязательством, закрепленным союзниками на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Напомним, в минувшую пятницу на конференции в Белом доме Трамп предложил "выкинуть" Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%.

"У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря", — сказал Трамп.

Позже, во вторник, глава США пригрозил Испании торговыми санкциями из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Отметим, что после прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры.

Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России.

Напомним, ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.