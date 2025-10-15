Испания отреагировала на предложение Трампа "выкинуть" ее из НАТО
Опубликовано:
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа из-за трат страны на оборону, передает NUR.KZ со ссылкой на "Европейскую правду".
Заявление Альбареса опубликовало испанское издание EFE, "Европейская правда" приводит перевод материала.
Глава испанского МИДа заявил, что "нет никаких сомнений в том, что Испания вносит вклад в евроатлантическую безопасность".
В этом контексте он напомнил, что 3 тысячи испанских военных сейчас гарантируют безопасность восточного фланга НАТО, что является "фундаментальным для безопасности неба над странами Балтии".
Альбарес напомнил, что Испания является "надежным союзником в НАТО" и имеет "военные расходы на уровне 2%", что было обязательством, закрепленным союзниками на саммите в Уэльсе в 2014 году.
Напомним, в минувшую пятницу на конференции в Белом доме Трамп предложил "выкинуть" Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%.
"У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря", — сказал Трамп.
Позже, во вторник, глава США пригрозил Испании торговыми санкциями из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Отметим, что после прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры.
Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России.
Напомним, ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.
Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- США аннулировали визы "праздновавшим" в соцсетях смерть Чарли Кирка
- "Его уважает Путин": Трамп назвал политика, кто сможет помочь в завершении конфликта в Украине
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2297481-ispaniya-otreagirovala-na-predlozhenie-trampa-vykinut-ee-iz-nato/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах