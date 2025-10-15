США аннулировали визы "праздновавшим" в соцсетях смерть Чарли Кирка
Опубликовано:
Вашингтон аннулировал визы по меньшей мере шести иностранных граждан, которые "праздновали" убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка, передает NUR.KZ.
Соответствующее заявление появилось на странице Госдепа США в Х.
"Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам", — говорится в заявлении.
Так, сообщается, что Штаты аннулировали визу гражданина Парагвая, который заявил, что "Чарли Кирк был сукиным сыном и умер по своим собственным правилам". Другой иностранец, гражданин Аргентины, писал, что Кирк "всю свою жизнь посвятил распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики" и заслуживает гореть в аду. Его также лишили визы.
По этой же причине виз лишились еще несколько граждан ЮАР, Германии, Мексики и Бразилии.
В заявлении говорится, что Госдепартамент продолжает выявлять владельцев виз, которые "праздновали гнусное убийство Чарли Кирка".
Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта.
После президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка. Это 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. Его выдал правосудию его собственный отец.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Его уважает Путин": Трамп назвал политика, кто сможет помочь в завершении конфликта в Украине
- "Высоко ценю": Байден похвалил Трампа и его команду за важное соглашение
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2297406-ssha-annulirovali-vizy-prazdnovavshim-v-socsetyah-smert-charli-kirka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах