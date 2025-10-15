США аннулировали визы "праздновавшим" в соцсетях смерть Чарли Кирка

Вашингтон аннулировал визы по меньшей мере шести иностранных граждан, которые "праздновали" убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление появилось на странице Госдепа США в Х.

"Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам", — говорится в заявлении.

Так, сообщается, что Штаты аннулировали визу гражданина Парагвая, который заявил, что "Чарли Кирк был сукиным сыном и умер по своим собственным правилам". Другой иностранец, гражданин Аргентины, писал, что Кирк "всю свою жизнь посвятил распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики" и заслуживает гореть в аду. Его также лишили визы.

По этой же причине виз лишились еще несколько граждан ЮАР, Германии, Мексики и Бразилии.

В заявлении говорится, что Госдепартамент продолжает выявлять владельцев виз, которые "праздновали гнусное убийство Чарли Кирка".

Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта.

После президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка. Это 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. Его выдал правосудию его собственный отец.

