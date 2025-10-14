"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, кто сможет помочь в завершении конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть роль в завершении конфликта между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

На борту Air Force One по пути из Египта главу Белого дома спросили об урегулировании конфликта в Украине.

Трамп не исключил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь, так как пользуется уважением российского лидера.

"Эрдоган может. Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин, и он мой друг", - заявил президент США.

Трамп также добавил, что ладит только с сильными.

Напомним, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима. При этом сам Трамп тогда отказался назвать дедлайн по переговорам.

На днях президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни признался, что урегулировать ситуацию в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.

