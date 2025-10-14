"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, кто сможет помочь в завершении конфликта в Украине
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть роль в завершении конфликта между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
На борту Air Force One по пути из Египта главу Белого дома спросили об урегулировании конфликта в Украине.
Трамп не исключил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь, так как пользуется уважением российского лидера.
"Эрдоган может. Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин, и он мой друг", - заявил президент США.
Трамп также добавил, что ладит только с сильными.
Напомним, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима. При этом сам Трамп тогда отказался назвать дедлайн по переговорам.
На днях президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни признался, что урегулировать ситуацию в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Высоко ценю": Байден похвалил Трампа и его команду за важное соглашение
- Трамп назвал Пашиняна "соотечественником" Алиева
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2297001-tramp-nazval-politika-kotoryy-mozhet-pomoch-v-uregulirovanii-konflikta-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах