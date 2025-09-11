Сторонника Трампа застрелили во время выступления перед публикой в США
Известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта. В ФБР сообщили о задержании подозреваемого.
Информацию о смерти Кирка сообщил сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social
"Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал сердца молодежи Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя", - написал президент США.
В следующей публикации Трамп поручил приспустить флаги после смерти Кирка.
"В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю опустить все американские флаги на территории Соединенных Штатов до половины мачты до воскресенья", - заявил глава Белого Дома.
Глава ФБР Кэш Патель в соцсети Х сообщил о задержании подозреваемого.
"Подозреваемый в сегодняшнем ужасном расстреле, унесшем жизнь Чарли Кирка, теперь задержан. Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество", - заявил он.
Позже Патель задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов - расследование продолжается.
Как пишет РБК в блогера выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. Кирк получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии.
Погибшему был 31 год, у него остались жена и двое детей.
Основанная им организация Turning Point USA (TPUSA) продвигает консервативные взгляды, идеи свободного рынка, ограниченного правительства и "традиционных ценностей" среди студентов.
Отмечается, что Кирк выступал в поддержку Трампа, в том числе во время президентской гонки.
А сам глава Белого дома подчеркивал, что благодаря Кирку смог заручиться поддержкой молодежи.
