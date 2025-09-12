По подозрению в убийстве Чарли Кирка задержали 22-летнего Тайлера Робинсона. Как его поймали

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с высокой долей вероятности» правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка. Это 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. Его выдал правосудию его собственный отец.

«Я думаю, что с высокой долей вероятности, мы его задержали», — сказал глава Белого дома в эфире телекомпании Fox.

Трамп добавил, что поимке предполагаемого убийцы помог «очень близкий» к нему человек, а потом уточнил, что это был отец подозреваемого.

«Отец убедил сына», — сказал президент, добавив, что пока эта информация может быть неточной, поскольку он говорит о том, что слышал.

В ответ на просьбу уточнить эти данные Трамп сказал, что отец подозреваемого сказал своему сыну: «Мы должны поехать». «Они поехали на машине в полицейское управление, и он там сейчас находится», — добавил президент.

На пресс-конференции ФБР позднее сообщили, что член семьи Тайлера Робинсона рассказал о случившемся другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон, после чего информация была передана старшим следователям, а также ФБР.

CNN и ABC позднее уточнили, что отец уговорил сына сдаться, а потом связался с пастором молодежной церкви, а тот обратился в в Службу Маршалов США (служба федеральных судебных приставов) и передал им информацию.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции поблагодарил членов семьи Тайлера Робинсона, которые «поступили правильно» и привели его к правоохранительным органам.

Директор ФБР Кэш Патель отметил, что «исторического прогресса» следствию удалось добиться за 33 часа.

По словам Трампа, у следствия изначально «не было абсолютно ничего». «Мы начали с видеозаписи, на которой он был похож на муравья — это было почти бесполезно. Мы просто увидели, что кто-то там был». На видео с разыскиваемым подозреваемым, которое ранее опубликовало ФБР, было видно, как тот бежит по крыше здания, откуда был произведен выстрел, а затем скрывается с места преступления.

По словам губернатора Юты Кокса, автомобиль Робинсона находился на территории кампуса, а затем он поехал на юг — обратно в город Вашингтон, округ Вашингтон, штат Юта.

Трамп выразил надежду, что если задержанного признают виновным, то он будет приговорен к смертной казни.

«Кирк был самым лучшим человеком, он этого не заслужил», — сказал Трамп.

Он пообещал прийти на похороны соратника, и сказал, что не стал смотреть видео его убийства, потому что хочет запомнить его живым. По его словам, Кирк ему был «как сын» и помогал ему с тиктоком.

Что известно о задержанном?

Трамп не уточнил, кем именно является подозреваемый, сообщив только его возраст: 28 или 29 лет. Позднее было уточнено, что задержанный — 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Журналисты BBC Verify, отдела верификации Би-би-си, изучили изучали аккаунты в социальных сетях, связанные с Тайлером Робинсоном.

Одна из страниц в Facebook, вероятно, принадлежит его матери, которая сейчас, судя по всему, удаляет фотографии с изображением Тайлера. Судя по данным на странице, семья родом из Сидар-Сити в штате Юта, который находится примерно в трех часах езды от университета, где произошла стрельба.

Ее аккаунт раскрывает множество деталей из жизни семьи и содержит фотографии их путешествий — некоторые из которых, судя по всему, включали посещения стрелковых клубов.

Другие публикации на ее странице показывают, что Тайлер Робинсон учился в средней школе Пайнвью. В 2022 году он переехал в город Логан, чтобы учиться в Университете штата Юта — примерно в двух часах езды от места стрельбы.

Что известно об убийстве Кирка?

31-летний Кирк, который являлся одним из главных союзников Трампа во время предвыборной кампании и помог его победе, был застрелен во время выступления в кампусе Университета Utah Valley в среду.

Президент США возложил ответственность за убийство Кирка на «радикальных левых», поскольку Кирк был одним из самых заметных деятелей консервативного крыла в американской политике и кумиром для множества молодых консерваторов в США.

Левые политики в ответ обвинили Трампа в разжигании розни и напомнили, что в своих выступлениях об убийстве Кирка тот не упомянул многочисленные нападения на представителей другого политического лагеря.

Как заявили правоохранительные органы, единственный и смертельный выстрел в Чарли Кирка был, вероятно, произведен с крыши здания Losee Center, откуда был хорошо виден университетский двор, где проходили дебаты. Стрелок находился примерно в 130 метрах (142 ярдах) от места, где сидел Кирк.

В четверг на на пресс конференции специальный агент ФБР заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства — «винтовку со скользящим затвором». Он так же добавил, что оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники американского партнера Би-би-си, телекомпании CBS, сообщили, что это была импортная винтовка модели Mauser с калибром 30-06. Также криминалисты нашли след обуви, отпечаток ладони и следы предплечий подозреваемого.

Позднее губернатор Юты Кокс сообщил, что следователи нашли винтовку с ручным затвором, завернутую в темное полотенце, а на оружии была установлена планка для оптического прицела.

Он отмечает, что на трех неотстрелянных гильзах были надписи, среди них: «Эй, фашист! Лови!», «o bella ciao, bella ciao» («Bella ciao» — это итальянская песня, посвященная итальянскому движению Сопротивления, которое боролось против оккупационных войск нацистской Германии) и «если ты это читаешь — ты гей, ха-ха».

Как заявила полиция, подозреваемый внешне выглядел как сверстник большинства студентов, что помогло ему «хорошо вписаться в университетскую среду».

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.