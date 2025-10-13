jitsu gif
    "Инновации приводят к разрушениям": кто и за что получил Нобелевскую премию по экономике

    Опубликовано:

    Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт
    Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Фото: instagram.com/nobelprize

    Нобелевскую премию по экономике получили Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт, которые объяснили экономический рост внедрением инноваций, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

    Как сообщается на сайте, за последние два столетия, впервые в истории, мир наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу процветания. Лауреаты премии 2025 года по экономике Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт объясняют, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса.

    Джоэль Мокир, чтобы раскрыть причины устойчивого экономического роста, использовал исторические источники. Он продемонстрировал, что для того, чтобы инновации следовали друг за другом, необходимо "не только знать, что что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему это так".

    Филипп Агьон и Питер Ховитт, которые также изучали механизмы устойчивого роста, в статье от 1992 года построили математическую модель так называемого творческого разрушения. Суть этой модели заключается в том, что когда на рынок выходит новый и более совершенный продукт, компании, продающие старые, терпят убытки. Инновация представляет собой нечто новое и потому творческое. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чьи технологии устаревают, оказывается вытесненной.

    "Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", - заявил председатель комитета премии по экономике Джон Хасслер.

    Напомним, ранее Трамп не получил Нобелевскую премию мира: ее присудили женщине-политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

    Затем представитель Белого дома Стивен Чун заявил, что Дональду Трампу не присудили Нобелевскую премию мира по политическим причинам.

    Позже стало известно, что Нобелевский институт начал расследование по возможной утечке данных до объявления результатов. СМИ писали, что расследование связано с тем, что в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на букмекерской платформе Polymarket резко выросли ставки на победу Мачадо. Ранее на других сайтах среди фаворитов долгое время был президент США Дональд Трамп.

    Недавно сообщалось, что в Нобелевском институте допустили, что имя нового лауреата премии мира могло стать известно до объявления результатов из-за утечки данных в результате шпионажа.

