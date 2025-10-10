Нобелевский комитет начал расследование об утечке информации

Нобелевский комитет проверит возможную утечку информации на фоне аномального роста ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен норвежской газете Aftenposten. РБК приводит перевод материала.

Как пишет издание, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

За два часа вероятность присуждения премии Мачадо выросла с 3,75 до 72,8%. На победу венесуэльского политика было сделано несколько крупных ставок, одна из которых превысила 67 тыс. долларов.

Глава Нобелевского института заявил, что комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение, что, вероятно, речь идет о "цифровой утечке" информации.

Напомним, сегодня стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо "за усилия по продвижению демократии в Венесуэле".

К слову, получить Нобелевскую премию мира очень хотел резидент США Дональд Трамп. После объявления результатов Белый дом выступил с заявлением.

