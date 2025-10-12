Нобелевский институт объяснил утечку о лауреате премии мира шпионажем

В Нобелевском институте допустили, что имя нового лауреата премии мира могло стать известно до объявления результатов из-за утечки данных в результате шпионажа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил глава института Кристиан Берг Харпвикен норвежской газете VG. РБК приводит перевод материала.

"Для Нобелевского института шпионаж — обычное дело, мы постоянно с ним сталкиваемся. Поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности и стараемся от него защититься, но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию", — поделился Харпвикен.

Он не стал уточнять, как именно институт связывается с нобелевскими лауреатами, но заверил, что "следов не остается". Сейчас ведется расследование по утечке данных, но каких-то результатов еще нет.

Напомним, 10 октября стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо "за усилия по продвижению демократии в Венесуэле".

К слову, получить Нобелевскую премию мира очень хотел резидент США Дональд Трамп. После объявления результатов Белый дом выступил с заявлением.

Позже стало известно, что Нобелевский институт начал расследование по возможной утечке данных до объявления результатов. СМИ писали, что расследование связано с тем, что в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на букмекерской платформе Polymarket резко выросли ставки на победу Мачадо. Ранее на других сайтах среди фаворитов долгое время был президент США Дональд Трамп.

