"Для него это плохо кончится": Трамп заявил, что Путину придется урегулировать ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его коллеге Владимиру Путину придется пойти на урегулирование конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трамп поговорил с журналистами на борту своего самолета. Одной из тем стало урегулирование ситуации в Украине. Американский лидер считает, что глава России в конце концов решит этот вопрос.

"Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится", — пригрозил Трамп.

Как отмечает издание, Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что "политическую волю" к продолжению переговоров сохраняет президент США, а Европа и Украина этого не хотят, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что российская экономика находится в плохом состоянии из-за конфликта в Украине.

До этого вице-президент США Вэнс пригрозил России "ужасными последствиями" за отказ от мирных переговоров по Украине. Он отмечал, что Трамп становится все более "нетерпелив" к России, поскольку не чувствует, что она делает достаточно, чтобы прекратить конфликт.

Кроме того, Трамп заявлял, что пересмотрел военную ситуацию между Украиной и РФ и пришел к выводу, что Украина может отвоевать часть территорий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.