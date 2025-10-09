Проблемы с газом и теплом: станет ли эта зима самой тяжелой для украинцев

Эта зима может оказаться для украинцев значительно сложнее предыдущих — из-за усиления российских обстрелов энергетических объектов страны. Об этом на протяжении последних двух недель говорят многие, в том числе эксперты ООН и члены украинского правительства. Эксперты предупреждают о возможных блэкаутах, а «график отключений света» — снова один из самых популярных запросов в поисковиках в Украине.

Россия усилила атаки по энергетической инфраструктуре Украины в сентябре. В начале осени российские военные атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. По словам главы парламенского комитета по энергетике Сергея Нагорняка, за одну ночь станцию ​​атаковали почти два десятка дронов. «Эта атака фактически перечеркнула усилия по восстановлению электростанции, которое длилось весь год», — заявил депутат.

Во время атаки 26 сентября российская армия нанесла удары по нескольким энергетическим объектам в Черниговской области, что привело к отключению воды и электричества в областном центре. С начала октября в области ввели почасовые графики отключения света, а в Чернигове школы перешли на дистанционное обучение.

«Россия готовится наносить удары, которые будут приводить к блэкаутам в Украине в преддверии зимы», — заявил в конце сентября с трибуны ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Какова ситуация в энергетике Украины накануне отопительного сезона и какие звенья в энергосистеме страны являются наиболее уязвимыми?

«Ответ» на удары по НПЗ

Президент России Владимир Путин и раньше называл удары по украинской энергетике «ответом» на украинские удары по российским НПЗ. С ростом ударов по НПЗ российские «ответы» стали еще серьезнее, заявил Путин: «Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки. Теперь она стала серьезно отвечать».

После длительного перерыва представители «Укрэнерго» — национальной компании, управляющей украинской энергетической системой — снова оказались среди главных комментаторов в СМИ, а сообщения пресс-службы компании публикуются в соцсетях — как на страницах государственных органов, так и частными компаниями и обычными пользователями.

Например, 8 октября «Укрэнерго» сообщила, что «в результате вражеских обстрелов на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях». При этом самой сложной остается ситуация в Черниговской области, где местное облэнерго «вынужденно применяет почасовые отключения объемом до трех очередей одновременно» (то есть по 12 часов подряд).

До того «Укрэнерго» называло сложной ситуацию с электроснабжением в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. Ранее графики отключений вводили и в Винницкой области.

Ситуацию усложняет то, что с похолоданием спрос на электричество возрос, а облачная погода и дожди делают менее эффективной работу спасавших украинцев летом бытовых солнечных электростанций, объясняют в «Укрэнерго».

Но особенно сложной, похоже, на этот раз ситуация будет не с электричеством, а с газом и, соответственно, отоплением. К тому же тепло, в отличие от электричества, невозможно перераспределить между регионами в случае дефицита в каком-либо из них.

Удары по газовой инфраструктуре

Начало осени показало, что на этот раз целью российских ударов являются не только объекты электроэнергетики, но и газовая инфраструктура — ​​в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

На середину сентября запасы газа в украинских хранилищах составляли около 12 млрд кубов. Это больше, чем в прошлом году в этот период, но меньше, чем необходимо для обеспечения отоплением населения зимой. Ранее потребность страны в газе для отопительного сезона эксперты оценивали по меньшей мере в 13,5 млрд кубов, а правительство — в 13,2 млрд кубов, причем, по оценкам экспертов, этого объема будет достаточно только в том случае, если зима будет теплой.

К началу октября глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил о выполнении правительственного плана заполнения хранилищ на 95-97%.

«У меня сдержанный оптимизм относительно того, что мы выполним задачу правительства», — заявлял Корецкий 1 октября.

Но позже ситуация изменилась.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обстрел энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях в ночь на пятницу, 3 октября, самой большой атакой России на украинские газодобывающие объекты с начала войны.

В Нафтогазе также подтвердили большие масштабы атаки и потерь — там подсчитали, что российские военные выпустили по объектам «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях 35 ракет и 60 дронов.

Часть из них, как говорилось в сообщении компании, удалось сбить. «Однако, к сожалению, не все, значительное количество украинских объектов повреждено. Более того, часть разрушений — критические», — отметили в компании.

О российских ударах по объектам в Полтавской области сообщили и в энергохолдинге ДТЭК, работа части из них была остановлена.

Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов в телеэфире заявил, что если до этой атаки «подготовка к отопительному сезону продолжалась по утвержденному графику», то после нее ситуация значительно усложнилась.

Чиновник напомнил, что к началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 млрд кубометров газа. С учетом собственной добычи, планировалось импортировать 4,6 млрд кубов.

«Мы в этом направлении двигаемся, но из соображений безопасности более подробную информацию предоставить не можем… Сейчас проводятся дополнительные переговоры с нашими партнерами, чтобы эта цифра была достигнута», — отметил замминистра энергетики.

Из-за этого ночного удара России по энергетическим объектам Украины Киев созвал срочное заседание координационной группы по вопросам энергетики G7+, на котором обратился за международной помощью. Эта группа при участии стран ЕС, Британии, США, Канады, Японии, Всемирного банка и ЕБРР была создана в ноябре 2022 года для координации помощи Украине, в том числе для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры страны.

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак проинформировал международных партнеров о последствиях атаки, в первую очередь — о последствиях для газодобывающей инфраструктуры.

«Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период», — заявил представитель Минэнерго.

В настоящее время, по словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа приблизительно до 30%, что составляет около 1,38 млрд кубометров. Украина намерена потратить на эти нужды гранты от партнеров и кредитные средства, поскольку собственные ресурсы страны идут на финансирование армии.

По словам Гринчук, этот вопрос обсуждался в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» 7 октября.

«Мы планируем, если нам удастся, увеличить возможности импорта газа до 30%», — отметила Гринчук, не уточнив, сколько именно дополнительного газа нужно Украина. Она объяснила, что это зависит от интенсивности российских атак.

По оценкам экспертов, теперь Украине придется импортировать около 6 млрд кубов газа (а не 4,6 млрд кубов, как ранее планировало правительство).

Впрочем, как отмечают эксперты, даже если запасов газа будет достаточно, удары по газовой инфраструктуре (например, газоперекачивающим или газокомпрессорным станциям) могут усложнить доставку газа к производителям тепла или потребителям.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, правительство все-таки предусмотрело дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. По словам Зеленского, уже сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируется еще увеличивать.

Из-за российских ударов по газодобывающей инфраструктуре в феврале 2025 года входящая в состав группы «Нафтогаз» государственная «Укргаздобыча» потеряла почти 50% мощностей по добыче газа.

Часть из них удалось восстановить, но не все, — и именно поэтому еще с начала года потребность в импорте была больше, чем в предыдущие отопительные сезоны.

Ситуация на АЭС

Наиболее пострадавшая в предыдущие годы полномасштабной войны электроэнергетика, по всей видимости, сейчас чувствует себя значительно лучше, чем другие отрасли. Сказываются опыт и инвестиции в защиту.

В 2025 году Украина возобновила и значительно нарастила экспорт электроэнергии: в июне экспорт — впервые с октября 2023 года (начала предыдущей волны массированных российских атак на украинскую энергетику) — превысил импорт, а август и сентябрь стали месяцами рекордных объемов экспорта с момента интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой ЕС. Это приносит энергетикам дополнительные средства — в частности, и на ремонт и защиту.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, к началу осенне-зимнего периода Украина должна подготовить 17,6 ГВт мощности.

Угля и топлива для АЭС также вроде бы достаточно.

Однако ситуация на АЭС вызывает особое беспокойство — из-за заявлений Владимира Путина об ударах в «ответ» на атаки на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил с марта 2022 года.

Украинские АЭС и до войны производили половину электричества в стране, а после уничтожения российскими военными 80% украинской тепловой генерации в 2022-23 годах производят львиную долю электричества. Если россиянам удастся нанести удар по украинской ядерной энергетике, это обескровит всю экономику страны.

К тому же любой инцидент на украинской АЭС будет означать не только нехватку определенного количества киловатт в энергосистеме, но и необходимость значительной мобилизации всех ресурсов Украины и ее партнеров в случае аварии. В этой связи эксперты также советуют присмотреться к атаке 26 сентября, когда российские ракеты и дроны попадали не в энергоблоки, а в подстанции близ АЭС, что одновременно прерывало подачу тока в систему и ставило ядерные блоки под угрозу аварийной остановки.

Еще одним слабым звеном в украинской энергосистеме большинство экспертов называют пограничные с Россией и прифронтовые регионы. Военные эксперты еще летом предупреждали, что одной из стратегических целей россиян является полное уничтожение гражданской инфраструктуры на 20-50 км вглубь Украины от линии фронта, что исключит возможность пребывания там не только гражданского населения, но и военных.

Военные эксперты отмечают, что Россия не прекращает, а усиливает разведку по объектам энергетики, поэтому атаки будут продолжаться и могут быть более разрушительными, а угрозы для энергосистемы будут серьезнее, особенно в случае продолжительных морозов.

Об усилении атак ближе к наступлению холодов Киев предупредили и разведки союзников.

Помочь в этой ситуации могут не только запасы топлива и оборудования, но и усиление ПВО именно над энергетическими объектами.

«Если мы не сориентируем силы ПВО на первоочередную защиту энергетических объектов, будет беда», — написал в соцсетях член парламентского комитета по энергетике и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

В предыдущие зимы украинцы научились преодолевать сложности при отключениях света, используя генераторы, пауэрбанки и аккумуляторы. На этот раз особое внимание следует уделить возможностям дополнительного утепления жилых домов. И, конечно, никто не отменял необходимости обеспечения запасов питьевой воды, свечей и наличных денег.

Но последствия проблем в энергетике будут ощущаться не только в домах украинцев.

Всемирный банк отмечает, что среди причин замедления украинской экономики — проблемы с энергоснабжением. В обзоре Всемирного банка отдельно отмечено, что импорт газа Украиной за два последних года достиг максимума, поскольку повреждение газовой инфраструктуры ограничивает внутреннее производство.

В своем новом прогнозе банк снизил ожидания роста украинского ВВП в следующем году с 5,2% до 2%, оставив на уровне текущего года.

