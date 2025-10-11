"Усилить ПВО": Зеленский вновь поговорил с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом - в своем Telegram-канале он раскрыл детали, передает NUR.KZ.
Украинский лидер назвал разговор хорошим и очень продуктивным.
"Я поздравил президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удаётся остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - сообщил Зеленский.
Он также рассказал о текущей ситуации, в частности об ударах по энергосистеме.
"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и соглашения, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить", - поблагодарил Зеленский Трампа.
