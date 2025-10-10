jitsu gif
    "У меня заканчивается время": Дуров опубликовал загадочный пост в свой день рождения

    Опубликовано:

    Павел Дуров
    Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

    Сегодня, 10 октября, основателю Telegram Павлу Дурову исполняется 41 год - в свой день рождения бизнесмен опубликовал загадочный пост, передает NUR.KZ.

    "Мне исполняется 41 год, но я не в настроении праздновать. Нашему поколению остается все меньше времени, чтобы спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в окончательный инструмент контроля", - написал Дуров.

    По его словам, все больше стран предпринимают различные меры, ограничивающие свободу человека.

    "Некогда свободные страны вводят дистопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС). Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в Интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты. Франция проводит уголовное расследование в отношении лидеров технологической отрасли, которые защищают свободу и конфиденциальность", - написал бизнесмен.

    Дуров заявил, что наше поколение может стать последним, которое имело свободу, а "темный, антиутопический мир быстро приближается - пока мы спим".

    "Наше поколение рискует войти в историю как последнее, которое имело свободы - и позволило их отнять. Нас кормили ложью. Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения - это уничтожение всего, что оставили нам наши предки: традиций, конфиденциальности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова.

    Предав наследие наших предков, мы встали на путь самоуничтожения - морального, интеллектуального, экономического и, в конечном итоге, биологического. Поэтому нет, я не буду праздновать сегодня. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", - написал основатель Telegram в свой день рождения.

    Напомним, 2 октября Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Также основатель Telegram заявил о совместном проекте с Казахстаном.

    Кроме того, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с основателем Telegram Павлом Дуровым на полях международного форума Digital Bridge 2025.

    Во время форума Дуров признался Нурлану Сабурову, что его не угостили бешбармаком в Астане.

