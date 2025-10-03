jitsu gif
    Павел Дуров признался Нурлану Сабурову, что его не угостили бешбармаком в Астане

    Опубликовано:

    Павел Дуров
    Павел Дуров. Фото: Ақорда

    Основатель Telegram Павел Дуров сегодня принимает участие во втором дне форума Digital Bridge в Астане. Ведущий Нурлан Сабуров попросил его сказать несколько слов, передает корреспондент NUR.KZ.

    Во второй день форума Digital Bridge проходит Astana Hub Battle, где стартаперы борются за приз в 120 тысяч долларов на свою разработку.

    В жюри были приглашены министр ИИ Жаслан Мадиев, председатель правления "Казахтелеком" Багдат Мусин, председатель правления Kaspi Bank Михаил Ломтадзе, основатель Telegram Павел Дуров и другие.

    Ведущий Нурлан Сабуров перед началом попросил сказать Павла Дурова несколько слов.

    "Наши участники волнуются, поэтому для них будет важно услышать несколько слов от легендарного Павла Дурова. Павел, пожалуйста, фанаты ваши здесь... Первый вопрос - угостили ли вас бешбармаком в Астане?".

    Дуров, который, по всей видимости, не ожидал такого вопроса, закашлялся и решил ответить коротко.

    "Нет. Всем удачи, надеюсь, будет интересно, спасибо", - сказал он.

    Напомним, накануне Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Также основатель Telegram заявил о совместном проекте с Казахстаном.

    Кроме того, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с основателем Telegram Павлом Дуровым на полях международного форума Digital Bridge 2025.

