Маргарита Симоньян призналась, что больна раком

Сегодня, 22 сентября, главный редактор российского государственного медиаконцерна RT Маргарита Симоньян заявила в соцсети, что проходит лечение от рака, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Маргариты Симоньян. Автор опубликовала скрин сообщения, в котором ее просят "написать хоть два слова, что у вас все хорошо".

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала Симоньян.

Напомним, о том, что российский режиссер и журналист Тигран Кеосаян впал в кому, Маргарита Симоньян сообщила в январе этого года.

Также напомним, в июне 2022 года Токаев публично высказал претензии россиянам, которые некорректно говорили о Казахстане. Модератором беседы с Токаевым и Путиным выступала журналистка Маргарита Симоньян - ранее ее муж Тигран Кеосаян сделал оскорбительное, по мнению МИД Казахстана, заявление в адрес нашей страны. Симоньян добавила, что "даже знает некоторых", кого имеет в виду президент Казахстана. В конце беседы она поблагодарила Токаева за откровенность. Отметим, что в том же 2022 году МИД Казахстана запустил процесс по присвоению Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата.

