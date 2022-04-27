Российского телеведущего Тиграна Кеосаяна могут включить в список нежелательных для въезда в Казахстан

Тигран Кеосаян. Фото: youtube.com/Кеосаян daily

В Министерстве иностранных дел РК отреагировали на оскорбительное высказывание российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане. Комментарий пресс-секретаря ведомства Айбека Смадиярова опубликован в официальном Telegram-канале МИДа.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Казахстана.

По его словам, подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют "на руку" противникам стратегического партнерства.

"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан",- добавил Смадияров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967082-rossiyskogo-televeduschego-tigrana-keosayana-mogut-vklyuchen-v-spisok-nezhelatelnyh-dlya-vezda-v-kazahstan/