МИД Казахстана запустил процесс по присвоению Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата

Тигран Кеосаян. Фото: youtube.com/Кеосаян daily

Министерство иностранных дел Республики Казахстан запустило процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Айбека Смадиярова.

Ранее в своем шоу Кеосаян в оскорбительной манере высказался о Казахстане и его населении.

На слова известного российского телеведущего обратили внимание в МИД РК. Отмечалось, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений между Россией и Казахстаном.

Пресс-секретарь казахстанского МИДа рассказал корреспонденту NUR.KZ, что процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну, был запущен в тот же день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968113-mid-kazahstana-zapustil-protsess-po-prisvoeniyu-tigranu-keosayanu-statusa-persony-non-grata/