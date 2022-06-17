Токаев публично высказал претензии россиянам, которые некорректно говорили о Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Глава Казахстана во время беседы в рамках ПМЭФ-222 в Санкт-Петербурге публично выразил претензии российских депутатам, журналистам и деятелям культуры, которые некорректно комментировали решения руководства Казахстана и происходящие в нем события, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия как авторитетное государство на постсоветском пространстве несет особую ответственность внутри СНГ – в том числе за то, чтобы граждане этих стран положительно смотрели на эту страну и уважали ее.

"Я, пользуясь этой трибуной, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов - абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания. Журналистов и даже деятелей культуры.

Я признателен Владимиру Путину, который исчерпывающим образом сегодня изложил позицию высшего руководства по отношению к Казахстану. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать, сея рознь между нашими народами, тем самым нанося ущерб самой России.

Эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду эти деятели, которые странным способом комментируют решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - заявил Токаев.

Модератором беседы с Токаевым и Путины выступала журналистка Маргарита Симоньян – ранее ее муж Тигран Кеосаян сделал оскорбительное, по мнению МИД Казахстана, заявление в адрес нашей страны.

Симоньян добавила, что "даже знает некоторых", кого имеет в виду президент Казахстана. В конце беседы она поблагодарила Токаева за откровенность.

"Я думаю те депутаты и деятели культуры, о которых вы говорили, один из которых близко со мной знаком, услышали вашу позицию и, вероятно, мы все сейчас должны понять, что не время ссориться и лить воду на мельницу тех, кто нас ссорит", - добавила Симоньян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974649-tokaev-publichno-vyskazal-pretenzii-rossiyanam-kotorye-nekorrektno-govorili-o-kazahstane/