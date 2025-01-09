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Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

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Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян. Фото: youtube.com/Кеосаян daily

Российский режиссер и журналист Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян, передает NUR.KZ.

Сообщение Симонян появилось в ее Telegram-канале.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – написала журналистка.

Она отметила, что мама Тиграна сейчас живет с ней.

"Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", – заключила Симоньян.

По данным РБК, Кеосаян родился 4 января 1966 года, он сын режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна (наиболее известен по фильму "Неуловимые мстители"). Старший брат Тиграна Кеосаяна Давид — продюсер и сценарист.

В 1984 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет, окончил мастерскую Юрия Озерова.

Однокурсником Кеосаяна был Федор Бондарчук — вместе с ним он занялся съемкой видеоклипов на песни. Кеосаян создавал ролики для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и др.

Первый полнометражный фильм Кеосаяна — "Катька и Шиз" — вышел в 1992 году. Также он снял картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалы "Ялта-45", "Море. Горы. Керамзит" и т. д.

Помимо этого Кеосаян работал в СМИ. Он был ведущим ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Международная пилорама" на НТВ и др.

Напомним, в апреле 2022 года в своем шоу российский телеведущий Тигран Кеосаян в оскорбительной манере высказался о Казахстане и его населении.

На слова известного российского телеведущего обратили внимание в МИД РК. Отмечалось, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Позже пресс-секретарь казахстанского МИДа отметил, что Кеосаян будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

Кроме того, МИД запустил процесс по присвоению Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2209625-tigran-keosayan-perezhil-klinicheskuyu-smert-i-vpal-v-komu/

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