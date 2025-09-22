Трамп все время находился за пуленепробиваемым стеклом на панихиде по убитому активисту Кирку

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с Чарли Кирком, во время которой он постоянно находился за пуленепробиваемой трибуной.

По данным ABC News, десятки тысяч людей заполнили стадион в Аризоне, чтобы почтить память Чарли Кирка, которого президент Дональд Трамп и другие деятели назвали "мучеником".

"Я знаю, что говорю от имени всех присутствующих здесь сегодня, когда заявляю, что никто из нас никогда не забудет Чарли Кирка, как и история", - сказал Трамп.

При этом, внимание многих привлекла даже не речь Трампа, а тот факт, что он говорил свою речь за пуленепробиваемым стеклом.

При этом, Трамп не только выступил с речью за пуленепробиваемым стеклом. По данным NBC News, Трамп находился за точно таким же пуленепробиваемым стеклом и в ложе над зрителями.

В Белом доме выступление Трамп назвали "поворотным моментом". Добавим, что другие выступивши на панихиде спикеры также говорили за пуленепробиваемым стеклом.

Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта.

После президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка. Это 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. Его выдал правосудию его собственный отец. Мы уже писали, что Трамп на панихиде по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, где заявил, что ненавидит своих оппонентов. Кроме того, на церемонии он встретился с Илоном Маском и они пожали друг другу руки.

