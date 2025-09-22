Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов

Президент США Дональд Трамп выступил на панихиде по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, где заявил, что ненавидит своих оппонентов, пишет РИА Новости.

Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по Кирку - об этом заявил Марко Рубио.

Трамп наблюдал за мероприятием из отдельной ложи за защитным стеклом на стадионе State Farm в штате Аризона. После выступления политиков и общественных деятелей глава Белого дома сам выступал с речью.

США скорбят и находятся в шоке из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка, заявил Трамп.

Президент США в своей речи признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов.

"Вот в чем я не согласен с Чарли: я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего", - заявил он.

Он также отметил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах.

"Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы... Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата... Он был большим фактором", - заявил Трамп.

Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта. После президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка. Это 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. Его выдал правосудию его собственный отец.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.