"Мы тоже хотели бы так думать": премьер Польши ответил Трампу о вторжении дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на предположение Дональда Трампа, что вторжение РФ в польское воздушное пространство было ошибкой, передает NUR.KZ.
Дональд Туск в социальной сети Х опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что прорыв российских дронов на территорию Польши мог быть ошибкой.
"Мы тоже хотели бы думать, что атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем", - написал Туск.
Напомним, недавно глава Белого дома выразил недовольство произошедшим сделал предположение на этот счет.
"Это могла быть ошибка, но, независимо от этого, я не доволен ничем, что связано с этой ситуацией. Но я надеюсь, это скоро закончится", - заявил он.
Добавим, 10 сентября в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".
А польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками.
Россия ответила на обвинения Польши из-за беспилотников: Дмитрий Песков заявил, что руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации", а в Минобороны РФ заявили, что во время ударов по объектам на территории Украины "объекты для поражения на территории Польши не планировались".
