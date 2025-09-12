jitsu gif
    СМИ: Казахстанцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Паспортный контроль
    Паспортный контроль. Иллюстративное фото: Hinterhaus Productions/Getty Images

    Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    Как сообщает издание, об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении редакции.

    Авторы материала уточняют: как указано в федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.

    В пример авторы приводят постановления, имеющиеся у редакции.

    Согласно одному из них, иностранный гражданин, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП (нарушение ПДД). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции МВД России принял решение о запрете ему въезда в Россию на три года.

    Мужчина пытался оспорить это решение в суде, но иск был оставлен без удовлетворения.

    Согласно другому постановлению иностранец в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, в 2024 году - за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил.

    Авторы статьи отмечают, что изучили более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения.

    Решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.

    Напомним также, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

    До этого правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

    В конце мая этого года стало известно, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

    В конце июня посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.

