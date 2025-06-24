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    Новые правила въезда в Россию: в посольстве дали разъяснения

    Опубликовано:

    Паспортный контроль в новом терминале аэропорта Алматы
    Паспортный контроль. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте Посольство Российской Федерации в Республики Казахстан напомнило, что с 30 июня 2025 года и ровно на год во всех пунктах пропуска через границу России будет проводиться эксперимент. Он коснется правил и условий въезда и выезда в/из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Так, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения "ruID" заявление о въезде в Российскую Федерацию.

    Сообщается, что экспериментальная процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме.

    "Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения "ruID". Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами", - говорится в сообщении.

    Однако в посольстве рекомендуют воспользоваться приложением "ruID", в том числе для получения дополнительных преимуществ:

    • доступа на территории России к госуслугам онлайн;
    • доступа к услугам мобильной связи российских операторов;
    • для осуществления платежей.

    Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

    "Чтобы подать заявление, установите приложение "ruID" (будет доступно для скачивания в магазинах приложений не позднее 24 июня) и зарегистрируйтесь в нем. Если у вас уже имеется аккаунт на российских госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении "ruID", используя свой логин и пароль", - пояснили в посольстве.

    В приложении вы сможете сдать биометрию - сделать фото лица, паспорта и запись голоса. Однако, в течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность. Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ.

    "Обращаем внимание, что порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним", - подытожили в посольстве.

    Напомним, в конце мая стало известно, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

    До этого, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

    До этого правительство России утвердило проведение с 1 декабря 2024 года эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

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