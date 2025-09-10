"Другого быть не может": Трамп требует смертной казни для убийцы украинской беженки

В американском штате Северная Каролина была жестоко убита украинская беженка. Дональд Трамп выразил свое мнение по поводу наказания, которое должно последовать убийце молодой девушки.

В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что преступник, который в американском городе Шарлотт штата Северная Каролина убил 23-летнюю девушку из Украины, не заслуживает снисхождения.

"Животное, которое жестоко убило прекрасную молодую леди с Украины, приехавшую в Америку в поиске мира и безопасности, должно предстать перед судом - "быстрым", без малейших сомнений - и понести единственное заслуженное наказание - смертную казнь. Другого варианта быть не может!" - заявил Трамп.

Как пишет New York Post, убийство девушки произошло 6 сентября в общественном транспорте. В нанесении множества ножевых ранений подозревают бездомного афроамериканца. Сообщается, что он арестован, и ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

По данным издания, подозреваемого арестовывали "множество раз" с 2011 года - в частности, за кражу, грабеж с применением опасного оружия и распространение угроз.

Напомним, в 2023 году в Управлении координации занятости и социальных программ ЗКО сообщили, что семь украинцев получили статус беженца.

До этого еще одна гражданка Украины попросила статус беженца в Алматы.

