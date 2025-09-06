Трамп усиливает давление на президента Венесуэлы, наращивая военное присутствие в Карибском бассейне

Вашингтон не готовится к смене режима в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что США решили разместить на аэродроме в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей.

В пятницу один из журналистов спросил Трампа в Белом доме, хотел бы тот смены режима в Венесуэле. «Мы об этом не говорим», — ответил президент США. «Но мы говорим о том, что в [Венесуэле] прошли выборы, которые, мягко говоря, были весьма странными», — Трамп, имея в виду президентские выборы в прошлом году и обвинения в фальсификации результатов.

Телекомпания CNN утверждает, ссылаясь на источники, что Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая возможное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

Во вторник США нанесли удар по судну в международных водах, которое, как заявил Трамп, перевозило наркотики в южной части Карибского моря. Погибли 11 человек, судно затонуло.

Источники CNN рассказали, что удар по судну, следовавшему из Венесуэлы, был лишь началом «гораздо более масштабных усилий по избавлению региона от наркотрафика и потенциальному отстранению Мадуро от власти».

Как уточнил один из источников, пока нет никаких признаков того, что Трамп уже принял решение нанести военные удары по целям внутри Венесуэлы. Однако два собеседника из Белого дома не исключили возможности подобных ударов в будущем.

Еще во вторник госсекретарю США Марко Рубио задали вопрос о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он уклонился от прямого ответа. «Это операция по борьбе с наркотиками, — сказал Рубио. — Мы будем бороться с наркокартелями, где бы они ни находились».

В последние недели США перебросили в Карибский бассейн значительные военные силы, что, по словам источников в Белом доме, отчасти должно было подать сигнал Мадуро, сообщает CNN.

Корабли, вооруженные ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, самолеты, а также более 4 тысяч моряков и морских пехотинцев сейчас находятся недалеко от берегов Венесуэлы.

Источники CNN и агентства Reuters сообщили, что США разместят дополнительные 10 малозаметных истребителей пятого поколения F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей и наращивания военного присутствия в Карибском бассейне.

Мадуро на этой неделе заявил, что США стремятся к «смене режима посредством военной угрозы». «Правительство Соединенных Штатов должно отказаться от своего плана насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке и уважать суверенитет, право на мир и независимость», — говорил в телеэфире президент Венесуэлы.

«Я уважаю Трампа. Но никакие разногласия, которые у нас есть, не должны привести к военному конфликту», — заявил Мадуро.

Развертывание 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико происходит в дополнение к и без того усиленному военному присутствию США в южной части Карибского бассейна в связи с выполнением предвыборного обещания Трампа пресекать деятельность группировок, переправляющих наркотики в Соединенные Штаты, комментирует Reuters.

Информация о F-35 появилась всего через несколько часов после того, как Пентагон обвинил Венесуэлу в «крайне провокационном» пролете истребителей в четверг вблизи военного корабля ВМС США. Трамп заявил, что американские военные имеют право сбивать эти самолеты, если командование сочтет это необходимым: «Если они действительно поставят нас в опасное положение, их собьют».

В пятницу Трамп сравнил гибель сотен тысяч американцев от передозировок с гибелью на войне, пытаясь оправдать военную активность США в Карибском бассейне. Белый дом уже не раз пытался связать правительство Мадуро с наркоторговлей, а Каракас обвинения в свой адрес отвергает.

В частности, президент США обвинял президента Венесуэлы в связи с бандой Tren de Aragua, которую Вашингтон признал террористической организацией в феврале. Мадуро отрицает какую-либо связь с организацией Tren de Aragua.

Истребители F-35 — высокотехнологичные малозаметные истребители, которые будут эффективны в борьбе с ВВС Венесуэлы, в том числе с самолетами F-16, отмечает Reuters.

Именно два венесуэльских истребителя F-16, как сообщил источник агентства, в четверг пролетели над эсминцем «Джейсон Данэм». Это один из как минимум семи американских военных кораблей, развернутых в Карибском море, на борту которого находится более 4 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Наращивание военного потенциала оказывает давление на Мадуро, которого глава Пентагона Пит Хегсет назвал «фактически главарем наркогосударства», отмечает Reuters. «Предпочтительнее, чтобы Мадуро ушел сам, поразмыслив над планами администрации», — сообщил CNN один из источников, осведомленных о планах администрации президента США.

В тоже время конгрессмен США Ильхан Омар, демократ из Миннесоты, осудила действия Трампа в южной части Карибского бассейна, которые она назвала «беззаконными». «Конгресс не объявлял войну Венесуэле или Tren de Aragua, и само по себе признание группировки террористической организацией не дает ни одному президенту карт-бланш игнорировать четкие конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны и мира», — заявила Омар.

Официальные лица США не дали четкого объяснения, какое юридическое обоснование было использовано для авиаудара по судну во вторник и какие наркотики находились на борту. Трамп заявил во вторник, не предоставив доказательств, что американские военные идентифицировали экипаж судна как членов Tren de Aragua.

