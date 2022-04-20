Гражданка Украины попросила статус беженца в Алматы

Иллюстративное фото: Yevgen Romanenko/Getty Images

Казахстанские полицейские оказали содействие гражданке Украины в прохождении государственной границы Казахстана через аэропорт Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как отметили в полиции, стражи порядка аэропорта после обращения украинки незамедлительно стали оказывать содействие в решении проблемы, возникшей при пересечении границы. Уточняется, что ей даже предоставили услуги фотографа.

Данная женщина, как уточнили в транспортной полиции, в соответствии с законом РК "О беженцах" обратилась в местный исполнительный орган с ходатайством о присвоении ей статуса беженца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966014-grazhdanka-ukrainy-poprosila-status-bezhentsa-v-almaty/