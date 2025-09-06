Трамп переименовал министерство обороны в министерство войны

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Трамп переименовал министерство обороны в министерство войны

    Опубликовано:

    Здание Пентагона
    Пентагон. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны - трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома, передает NUR.KZ.

    По словам американского президента, такое название является более уместным, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

    "Я думаю, это посылает сигнал победы и силы", - заявил Трамп.

    В своем рабочем аккаунте в соцсети Х министр обороны США Пит Хегсет сменил название своей должности на "министр войны". Также он опубликовал видео, на котором работники министерства заменили соответствующую табличку на двери его кабинета.

    На своей личной странице он также прокомментировал это событие.

    "Девиз моего первого пехотного взвода был: "Тот, кто жаждет мира, должен готовиться к войне". Военное министерство будет готово - каждый день и всеми способами - обеспечить нашим гражданам мирную жизнь. Мир через силу", - опубликовал он пост, прикрепив к нему ссылку на обновленный сайт ведомства.

    Как пишет DW, официальное изменение названия потребует одобрения Конгресса США. Сенаторы от Республиканской партии Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб уже внесли соответствующий законопроект.

    Однако в Демократической партии инициативу Дональда Трампа считают дорогостоящей и отвлекающей внимание - министерству придется потратить миллиарды долларов на обновление формы, знаков отличия и других аксессуаров по всему миру.

    Подчеркивается, что Трамп решил вернуть старое название ведомства - с 1789 по 1947 оно тоже называлось министерством войны. Лишь в 1949 году его переименовали в Минобороны США.

    Отметим, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

    Также министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.