Трамп переименовал министерство обороны в министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны - трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома, передает NUR.KZ.

По словам американского президента, такое название является более уместным, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

"Я думаю, это посылает сигнал победы и силы", - заявил Трамп.

В своем рабочем аккаунте в соцсети Х министр обороны США Пит Хегсет сменил название своей должности на "министр войны". Также он опубликовал видео, на котором работники министерства заменили соответствующую табличку на двери его кабинета.

На своей личной странице он также прокомментировал это событие.

"Девиз моего первого пехотного взвода был: "Тот, кто жаждет мира, должен готовиться к войне". Военное министерство будет готово - каждый день и всеми способами - обеспечить нашим гражданам мирную жизнь. Мир через силу", - опубликовал он пост, прикрепив к нему ссылку на обновленный сайт ведомства.

Как пишет DW, официальное изменение названия потребует одобрения Конгресса США. Сенаторы от Республиканской партии Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб уже внесли соответствующий законопроект.

Однако в Демократической партии инициативу Дональда Трампа считают дорогостоящей и отвлекающей внимание - министерству придется потратить миллиарды долларов на обновление формы, знаков отличия и других аксессуаров по всему миру.

Подчеркивается, что Трамп решил вернуть старое название ведомства - с 1789 по 1947 оно тоже называлось министерством войны. Лишь в 1949 году его переименовали в Минобороны США.

Отметим, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

Также министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол".

