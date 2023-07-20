Семь украинцев получили статус беженца в ЗКО

Паспорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В Управлении координации занятости и социальных программ ЗКО прошло заседание комиссии по предоставлению статуса беженца. Заявления еще двух граждан Украины были разрешены положительно, передает "Уральская неделя".

На предыдущих заседаниях рабочая комиссия предоставила статус беженца пяти гражданам Украины.

"Посольство Украины подтвердило, что в тех городах, где жили заявители, идут военные действия, и что там нет условий для жизни. Кроме того, заявители или жили раньше в Казахстане, или имеют здесь родственников.

В частности, одна из двух последних обратившихся за статусом беженца, 87-летняя женщина, ее сын - гражданин Казахстана, вывез из Украины из Чехии. Сама она раньше жила в Казахстане, ее муж здесь похоронен", - пояснил член комиссии, депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Борис Лаврентьев.

Как отмечается на портале egov.kz, беженцы - это люди, которым пришлось покинуть родную страну, обоснованно опасаясь за свою жизнь или свободу.

Беженец имеет практически те же права и обязанности, что и любой другой иностранец, временно приехавший на территорию Казахстана.

Он имеет право на медицинское обслуживание, судебную защиту, на открытие своего бизнеса и трудоустройство. Разница заключается лишь в том, что при трудоустройстве беженец оформляется как простой наемный рабочий, который не отчисляет пенсионных взносов.

То есть беженцу нет необходимости получать от местных исполнительных органов какие-либо разрешения на работу, его не будут считать представителем иностранной рабочей силы.

При желании беженец может обратиться за получением вида на жительство в Казахстане с последующим получением гражданства. Если ему удалось получить гражданство, статус беженца автоматически прекращается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029454-sem-ukraintsev-poluchili-status-bezhentsa-v-zko/