Новое имя получит один из городов Кыргызстана

Парламент Кыргызстана одобрил законопроект о переименовании города Джалал-Абад в Манас. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо поздравил жителей города Джалал-Абад с переименованием города в Манас. Он подчеркнул, что переименование несет ответственность для жителей:

"Вместе с этим, джалал-абадцы должны чувствовать ответственность. Не должно быть в будущем новостей в интернете о манасских проститутках, манасских коррупционерах, манасских насильниках. Горожане должны быть образцовыми и повышать авторитет Манаса еще больше", - цитирует издание слова депутата.

Отмечается, что проект закона разработан с целью укрепления национальной идеологии и присвоения городу имени великого Манаса - исторической личности и народного героя, защитника кыргызского народа. Инициатива исходила от горожан и поддержана городским кенешем, а также полномочным представителем президента в Джалал-Абадской области.

Авторы статьи отмечают также, что согласно законопроекту расходы на переименование ориентировочно составят 15 миллионов сомов (примерно 91 788 840 тенге - прим. ред.).

Уточняется также, что численность населения Джалал-Абада превышает 186 тысяч 400 человек, а Генеральный план с внесенными изменениями утвержден в 2023 году.

Все расходы будут покрыты за счет средств местного бюджета. Принятие закона не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

По словам авторов инициативы, переименование не повлечет негативных социальных, экономических, правовых, экологических или коррупционных последствий.

Напомним, в мае 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев.

В том же году столице Казахстана вернули прежнее название - Астана.

Напомним, столица Казахстана носила имя "Нур-Султан" с 2019 года. Тогда депутаты почти единогласно поддержали инициативу переименования.

Уже в сентябре 2022 года депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед астанчанами за переименование столицы в 2019 году. Кроме того, в маслихате подсчитали, что на изменение названия главного города страны потребуется не более 30 млн тенге.

