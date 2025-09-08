Стрельбу открыли в автобусе в Иерусалиме: пять человек погибли, власти заявили о теракте

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Стрельбу открыли в автобусе в Иерусалиме: пять человек погибли, власти заявили о теракте

    Опубликовано:

    Полицейские на месте стрельбы
    Место происшествия. Фото: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

    В Иерусалиме двое неизвестных открыли огонь в одном из автобусов - 5 человек погибли, еще около 15 ранены. Полиция рассматривает стрельбу как теракт, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

    Издание пишет, что стрельба в автобусе произошла на перекрестке Рамом у въезда в Иерусалим. По данным спасателей, 5 человек погибли, еще 7 в тяжелом состоянии доставлены в больницы столицы. Еще несколько человек получили легкие ранения.

    Сообщается, что полиция рассматривает произошедшее как теракт. По информации правоохранительных органов, двое неизвестных проникли в автобус и открыли огонь по пассажирам.

    Согласно кадрам с места происшествия, предполагаемые террористы использовали самодельный пистолет-пулемет "Карло", также известный как "Карл Густав". По данным служб безопасности, в совершении нападения подозревают палестинцев с Западного берега.

    По словам официальных лиц, оба стрелка были "нейтрализованы" на месте. Их личности пока не установлены.

    Напомним, в ноябре 2023 года при въезде в Иерусалим произошел теракт, открыта стрельба. Была убита 24-летняя женщина, тяжело ранены около 8 человек.

    А в 2024 году ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечалось, что здесь должен был состояться концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, до 360 возросло число пострадавших в теракте в "Крокусе".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.