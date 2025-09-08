Стрельбу открыли в автобусе в Иерусалиме: пять человек погибли, власти заявили о теракте

В Иерусалиме двое неизвестных открыли огонь в одном из автобусов - 5 человек погибли, еще около 15 ранены. Полиция рассматривает стрельбу как теракт, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Издание пишет, что стрельба в автобусе произошла на перекрестке Рамом у въезда в Иерусалим. По данным спасателей, 5 человек погибли, еще 7 в тяжелом состоянии доставлены в больницы столицы. Еще несколько человек получили легкие ранения.

Сообщается, что полиция рассматривает произошедшее как теракт. По информации правоохранительных органов, двое неизвестных проникли в автобус и открыли огонь по пассажирам.

Согласно кадрам с места происшествия, предполагаемые террористы использовали самодельный пистолет-пулемет "Карло", также известный как "Карл Густав". По данным служб безопасности, в совершении нападения подозревают палестинцев с Западного берега.

По словам официальных лиц, оба стрелка были "нейтрализованы" на месте. Их личности пока не установлены.

BREAKING: A suspected terror shooting attack on a bus in Jerusalem has left 15 wounded, at least 5 in critical condition.



This is a developing story. pic.twitter.com/ykWGQHYjDt — Hen Mazzig (@HenMazzig) September 8, 2025

BREAKING:



2 terrorists entered a bus in Jerusalem with automatic weapons.



Around 20 people shot. 4 people have been killed, including children. pic.twitter.com/VSrY4jcF8R — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025

Напомним, в ноябре 2023 года при въезде в Иерусалим произошел теракт, открыта стрельба. Была убита 24-летняя женщина, тяжело ранены около 8 человек.

А в 2024 году ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечалось, что здесь должен был состояться концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, до 360 возросло число пострадавших в теракте в "Крокусе".

