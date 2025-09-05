Трамп заявил, что США потеряли Индию и Россию из-за Китая

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Штаты, вероятно, потеряли Россию и Индию из-за Китая, передает NUR.KZ.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубочайшему и темнейшему. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе! Президент Дональд Трамп", - отмечается в посте.

Отметим, на днях Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне, в котором принимали участие, в том числе, премьер Индии Нарендра Моди и глава РФ Владимир Путина.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома рассказал представителям СМИ о своих отношениях с лидерами КНР, КНДР и России.

Также мы писали, что президента США Дональда Трампа ранее спрашивали, что он думает о сближении России и Китая и их "дружбе против США".

