Трамп заявил, что США потеряли Индию и Россию из-за Китая
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Штаты, вероятно, потеряли Россию и Индию из-за Китая, передает NUR.KZ.
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубочайшему и темнейшему. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе! Президент Дональд Трамп", - отмечается в посте.
Отметим, на днях Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне, в котором принимали участие, в том числе, премьер Индии Нарендра Моди и глава РФ Владимир Путина.
"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", - заявил Трамп.
Также глава Белого дома рассказал представителям СМИ о своих отношениях с лидерами КНР, КНДР и России.
Также мы писали, что президента США Дональда Трампа ранее спрашивали, что он думает о сближении России и Китая и их "дружбе против США".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2283009-tramp-zayavil-chto-ssha-poteryali-indiyu-i-rossiyu-iz-za-kitaya/
