"Они не готовы, но что-то произойдет": Трамп о переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News высказался о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп заявил CBS News, что он по-прежнему "привержен делу достижения мирного соглашения между Россией и Украиной". Также он затронул тему неопределенности относительно перспективы личных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп охарактеризовал свою позицию как "реалистичную и оптимистичную", заявив, что внимательно следит за ситуацией.

"Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они пока не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - сказал Трамп.

Он также заявил, что недоволен происходящим, но продолжит добиваться мирного соглашения. Трамп сказал, что его подход заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одном зале и позволить им "выступить посредниками в достижении соглашения в режиме реального времени".

Ранее Трамп сообщил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.

Также Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.

