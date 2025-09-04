"Братский долг": Ким Чен Ын пообещал поддержку Путину

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе диалога с президентом России Владимиром Путиным заявил, что продолжит поддерживать Россию в защите ее интересов безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что разговор лидеров России и КНДР прошел 3 сентября в Пекине, где проходили мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

В ходе беседы Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России "за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства".

Он добавил, что считает это "братским долгом", и заверил, что КНДР продолжит оставаться "преданной выполнению межгосударственного договора" с Россией.

По данным агентства, Путин отметил, что оценивает отношения между РФ и КНДР как "особого взаимодоверия, дружественные и союзнические". Президент России также поблагодарил военных Северной Кореи за участие в операции в Курской области.

Напомним, вчера на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На трибунах среди почетных гостей - Токаев, Путин, Ким Чен Ын и другие лидеры.

Мы также писали, что председатель КНР Си Цзиньпин во время личной беседы с российским и северокорейским коллегами обсудил возможность жизни людей до 150 лет.

А в прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в котором назвал его "самым близким другом".

