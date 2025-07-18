"Мы видим серьезную угрозу нашему миру — и это Россия". Канцлер Мерц рассказал Би-би-си, как Европа становится независимой от США

В сфере безопасности Европа уже перестала «ездить зайцем» за счет США и начинает серьезно вкладываться в свою оборону, а Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью программе Today на Би-би-си.

«Мы видим серьезную угрозу — и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы», — заявил Мерц, приехавший в Великобританию для подписания исторического соглашения о сотрудничестве двух стран в разных сферах, которое назвали Кенсингтонским договором. Оно подразумевает также укрепление оборонных связей между ФРГ и Великобританией.

Мерц активно поддерживал Украину во время избирательной кампании и через четыре дня после вступления в должность приехал в Киев на поезде вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Еще до официального вступления в должность Мерц добился изменения конституции Германии, чтобы резко увеличить расходы на оборону, заявив, что теперь главный принцип обороны ФРГ — «делать все, что нужно».

«Мы недостаточно сильны, наша армия недостаточно сильна — поэтому мы и тратим так много средств», — сказал он в интервью Би-би-си.

Он согласен с точкой зрения американского руководства, что Европа слишком мало делает для собственной обороны и безопасности — но считает, что теперь ситуация изменилась.

«Мы знаем, что должны [в этой сфере] больше действовать самостоятельно, а раньше мы "ездили зайцем", — пояснил он. — Они [США] просят нас делать больше — и мы действительно делаем больше».

По его словам, Европа сделала выводы из заявлений вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности: он тогда обвинил европейских союзников в том, что они слишком мало тратят на оборону. «Предельно откровенное заявление» Вэнса было хорошо услышано и понято буквально, считает Мерц.

По словам канцлера, он с президентом США Дональдом Трампом встречался уже трижды, у них сложились хорошие рабочие отношения: «Я думаю, президент Трамп понимает нас, мы стараемся положить конец этой войне. Мы созваниваемся раз в неделю, координируем наши усилия. Одна из тем — война в Украине, вторая — торговля и пошлины». Мерц считает новые американские пошлины недопустимыми и губительными для экономики Германии.

В ночь своей победы на выборах Мерц заявил, что администрация Трампа «в значительной степени безразлична к судьбе Европы», и это заявление тогда сочли недипломатичным для будущего канцлера. На вопрос, изменил ли он с тех пор свое мнение, Мерц ответил, что нет: Трамп «не настолько явно сильно привержен сотрудничеству с Европой, как прежние президенты и администрации США». По его мнению, США в своей политике отдаляются от Европы и разворачиваются в сторону Азии, и именно поэтому странам Европы важно стремиться к большей независимости от американской обороны.

Германия, Великобритания и Франция вместе работают над так называемым «треугольным» альянсом европейских государств (Е Three, или Е3). По словам Мерца, он сосредоточится не только на вопросах безопасности и внешней политики, но и роста экономики.

В 2019 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали в Ахене договор о расширении сотрудничества на базе уже действовавшего Елисейского договора. В новом договоре особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере безопасности. Неделю назад Макрон, будучи в Великобритании, подписал расширенное оборонное соглашение между Францией и Великобританией. Подписанный вчера договор о дружбе между Великобританией и Германией замыкает треугольник двусторонних европейских союзов.

По словам Мерца, этот договор возобновляет обязательство союзников защищать друг друга — это не только часть устава НАТО, но и часть прежнего союза, когда Великобритания была в составе ЕС.

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