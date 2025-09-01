Более 600 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане (видео)
По меньшей мере 622 человека погибли и более 1300 получили ранения в Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
Как пишет издание со ссылкой на данные Геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от границы с Пакистаном около полуночи по местному времени.
Начата масштабная спасательная операция, но, по словам представителя Министерства здравоохранения Афганистана, так как все случилось в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о последствиях.
П этому времени представитель МВД Афганистана сообщил, что подтверждена гибель 622 человек и более 1300 ранены. 1000 пострадавших, по данным ведомства, были эвакуированы и госпитализированы.
Добавим, в Сети появляются фото и видео с места событий.
Напомним, масштабное землетрясение произошло весной в Мьянме: погибли 1,7 тыс. человек, сотни числились пропавшими без вести.
Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.
Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Известно, что погиб один человек.
