11 сотрудников ООН задержали хуситы в Йемене

31 августа хуситы задержали в Йемене по меньшей мере 11 сотрудников ООН, захватив имущество организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал их немедленного освобождения.

В опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша высказывается решительное осуждение задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН "фактическими властями" хуситов в Йемене на подконтрольных им территориях.

"Я также осуждаю насильственное проникновение на территорию Всемирной продовольственной программы, захват имущества ООН и попытки проникновения в другие помещения ООН в Сане.

Я решительно повторяю свое требование о немедленном и безоговорочном освобождении задержанных сегодня лиц, а также всех других сотрудников Организации Объединенных Наций, международных и национальных неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий, которые были произвольно задержаны с июня 2024 года, а также тех, кто содержался под стражей с 2021 и 2023 годов", - говорится в заявлении Гутерриша.

Как сообщается, ООН продолжит неустанно работать над обеспечением безопасного и немедленного освобождения всех произвольно задержанных лиц и поддерживать народ Йемена в его стремлении к справедливому и прочному миру.

Добавим, "РИА Новости" по ситуации пишут, что накануне всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила о задержании хуситами одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны.

А ТАСС связали события с тем, что 30 августа непризнанный президентский совет, который управляет подконтрольными мятежникам территориями Йемена, объявил о гибели премьер-министра сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. По информации источника издания в движении, жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов правительства хуситов.

Напомним, в начале июля Израиль объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла".

Также в конце августа мы писали, что Израиль нанес удары по столице Йемена и ее окрестностям. Атаке подверглись две электростанции, объект нефтяной компании и президентский дворец, сообщалось о погибших.

Добавим, Русская служба Би-би-си сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

