Канцлер Германии выразил убежденность в том, что предполагаемой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По информации издания, на пресс-конференции Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится.

"Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина - то, о чем договорился президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе, дело не дойдет", - сказал Мерц.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.

До этого СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, состоится в Европе, но страна еще не выбрана. Между тем Путин согласился встретиться с лидером Украины.

Добавим, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

