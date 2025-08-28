jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    "Россия уклоняется от этого": Зеленский сообщил о разговоре с Эрдоганом и возможных переговорах

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и затронул тему возможных переговоров с Россией, передает NUR.KZ.

    По словам Зеленского, в ходе разговора главы стран "обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги".

    "Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну. Этой ночью россияне снова нанесли удар по Украине и применили более 30 ракет, около 600 дронов. В результате этого обстрела погибли 17 человек, среди которых четверо - дети.

    Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - сказано в публикации.

    По его словам, в ходе разговора с Эрдоганом были высказаны мнения о гарантиях безопасности.

    "Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Президент Эрдоган сообщил, что вовлекает в процесс своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море", - добавил Зеленский.

    Сегодня мы писали, что в ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали.

    В Минобороны России заявили, что нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

    Ранее мы сообщали, в каком городе по мнению экспертов могут пройти исторические переговоры Росси и Украины.

