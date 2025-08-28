Массированная атака на Киев: погибли 18 человек, пострадали более 40

В ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали.

По последним данным, которые приводит Киевская военная администрация, подтверждена гибель 18 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.

Число пострадавших, по данным администрации, достигло 48.

Большинство погибших, как следует из заявлений властей, в Дарницком районе города, где прямым попаданием была разрушена целая секция жилой пятиэтажки.

На месте обрушения здания работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди. По информации МВД, несколько человек пока числятся пропавшими без вести.

Корреспондент Би-би-си, побывавший на месте, видел тела нескольких погибших.

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в ночной атаке на Киев использовалось несколько типов оружия: «Шахеды», баллистические ракеты, крылатые ракеты и «Кинжалы».

Попадания были зафиксированы более чем в 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах города.

Повреждения получило здание представительства Европейского Союза в Киеве. Об этом в соцсети X сообщила Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

«Я решительно осуждаю эти жестокие атаки, которые являются явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор», — подчеркнула она.

Также пострадало здание, где находится представительство Британского совета (British Council), который в России недавно объявили «нежелательной организацией».

По данным городской военной администрации, в ходе атаки повреждены жилые дома, в том числе 25-этажный, офисные здания и множество автомобилей.

«Итого по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города. На нескольких локациях в разных частях города обломки сбитых целей, сейчас спасатели прорабатывают каждую локацию», — написал Ткаченко.

При атаке беспилотников был также поврежден пассажирский поезд «Интерсити», стоявший в депо, сообщила украинская компания «Укрзалізиця».

Пожар в депо удалось ликвидировать. Из-за российского удара некоторые пассажирские поезда были перенаправлены, часть из них идут с задержками.

«Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал ответить на атаку введением новых санкций против России.

«Уж точно [пришло] время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны», — заявил он.

В Минобороны России днем в четверг заявили, что российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

В ведомстве добавили, что при ударе были применены, в том числе аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники, которые поразили «все назначенные объекты».

Попадания по жилым домам в российском Минобороны никак не прокомментировали.

