    Семь человек погибли, 34 ранены после тайфуна во Вьетнаме (видео)

    Опубликовано:

    Наводнение после тайфуна во Вьетнаме
    Наводнение после тайфуна во Вьетнаме. Фото: MINH TRI / AFP via Getty Images

    Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 7 человек, 1 пропал без вести и 34 получили ранения, также повреждена инфраструктура и разрушены дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство Вьетнама.

    Как сообщается в правительственной газете Республики Вьетнам, премьер-министр страны направил сообщения в профильные ведомства с поручением ускорить восстановление инфраструктуры после тайфуна, мобилизовать силы и технику для достижения изолированных районов, поиска пропавших без вести и оказания немедленной помощи.

    Как говорится в статье, шторм обрушился непосредственно на Нгеан и Хатинь, вызвав сильный ветер силой 6-8 баллов и порывами до 9 баллов, вблизи эпицентра шторма - силой 10 баллов и порывами до 13-15 баллов, а также сильные дожди во многих населенных пунктах Северо-Центрального региона, Северной Дельты и центральных районов страны.

    "Согласно первоначальному обобщению Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в результате шторма и последующих наводнений погибло 7 человек, 1 человек пропал без вести и 34 человека получили ранения", - сообщается в публикации.

    Кроме того, 15 домов были разрушены; у 8719 домов, 63 школ и 8 медицинских учреждений сорваны или повреждены крыши; затоплено 3614 домов; затоплено и повреждено более 81 500 гектаров рисовых плантаций, 4500 гектаров сельскохозяйственных культур и 1690 гектаров аквакультуры; погибло или унесено водой около 2000 голов скота и птицы; сломано около 21 000 деревьев.

    Также разрушены многие транспортные пути, ирригационные сооружения, системы электроснабжения и телекоммуникаций; инциденты повлияли на дорожное движение, привели к отключению электроэнергии у почти 1,6 миллиона потребителей и нарушили связь во многих населенных пунктах.

    От имени правительства Вьетнама премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести.

    Добавим, в соцсети Х появляются видео с мест событий.

    Напомним, недавно телеканал КТК рассказывал о том, как казахстанские туристы пережили тайфун "Кадзики", который уже назвали самым сильным за этот год, на Хайнане.

    После Хайнаня ураган обрушился на Вьетнам: власти Вьетнама эвакуировали более 500 тыс. человек из четырех центральных прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна "Кадзики".

    Также напомним, в июле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

    Мы писали, что несмотря на тайфун казахстанцы не отказывались от отдыха, в данной стране на тот момент находились более 8 тыс. граждан.

