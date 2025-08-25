Ветер выбивал окна и двери: как казахстанские туристы пережили тайфун на Хайнане

На юг Китая обрушился мощный тайфун - ураган вырывал деревья и переворачивал машины. Казахстанские туристы рассказали, как пережили разгул стихии, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанские туристы два дня не могли вылететь на отдых в Китай. Из-за мощного тайфуна, который обрушился на юг страны, прервано авиасообщение. В итоге два рейса из Алматы и Астаны пришлось переносить. Почти для 300 человек отпуск у моря начнется с опозданием.

Сейчас в Поднебесной устраняют последствия непогоды. Ураган с корнем вырывал деревья, срывал крыши, переворачивал машины. В море бушевали восьмиметровые волны. Туристы, которые оказались в эпицентре стихии, рассказали журналисту издания, как пережили непогоду.

Ольга Сергеева прилетела на Хайнань неделю назад. Рассказывает, что все это время было солнечно. Но несколько дней назад всех предупредили о приближающейся угрозе. Сотрудники отеля и туристы запаслись едой, водой и медикаментами. И уже прошлой ночью тайфун обрушился на остров.

"Я слышала непонятные гулы. Ветер усиливался - я видела то, что он набирает обороты: в комнате у меня начали трястись окна, стекла. Это были не шутки, мне уже стало страшновато. Я думала, у меня выбито стекло, но просто открылись все окна. Здесь у меня валялись ветки", - рассказала Ольга Сергеева.

Местные власти к стихии готовились несколько дней. Из опасных районов экстренно эвакуировали более 20 тысяч человек. Туристы и жители пытались спрятаться от стихии в домах и отелях. Люди в панике баррикадировали входы. Но сильный ветер выбивал и окна, и двери.

"У нас тут окно вылетело, но оно не наше. Но я теперь боюсь заходить в номер".

Сейчас популярный курорт практически не узнать. На улицах разбросаны деревья, разрушена инфраструктура. Экстренные службы направили все силы на устранение последствий тайфуна. Однако спецтехники не хватает.

Из-за непогоды казахстанская авиакомпания была вынуждена на несколько дней перенести два чартерных рейса из Астаны и Алматы. Не смогли вовремя вернуться домой и туристы, у которых отдых уже закончился. Авиаперевозчик за свой счет предоставил им номера в отелях и питание.

Сегодня все полеты выполняются по расписанию. В фонде "Туристік Қамқор" уверяют, что тоже держат ситуацию на контроле.

"На сегодняшний день в Китае с туркодами у нас находится около полутора тысячи человек. Ситуация спокойная, контролируется. Все следят за тем, что происходит. От туристов жалоб никаких не поступало. Мы думаем, что в ближайшее время там ситуация успокоится – и они продолжат отдыхать", - пояснила председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Однако тайфун пока не останавливается. Теперь он обрушился на Вьетнам. Порывы ветра там достигают 46 метров в секунду. Местные власти экстренно эвакуировали около 600 тысяч человек. Введен комендантский час.

Стоит отметить, что во Вьетнаме сейчас находится около 7,5 тысяч казахстанцев. Помощи никто из них не просил.

"У этого тайфуна очень высокая интенсивность, он движется быстро и охватывает широкую зону. Именно поэтому было принято решение повысить уровень риска до четвертого - это очень высокая степень опасности, которая означает вероятность серьезных потерь среди населения и значительного ущерба", - рассказала директор национального центра гидрометеорологии Вьетнама Май Ван Кхием.

Более 16 тысяч вьетнамских военнослужащих и спасателей сейчас находятся в режиме повышенной готовности. Стихия может привести к масштабным наводнениям и оползням. Специалисты уже назвали тайфун "Кадзики" самым сильным за этот год.

Источник: КТК

Добавим, после Хайнаня ураган обрушился на Вьетнам: власти Вьетнама эвакуируют более 500 тыс. человек из четырех центральных прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна "Кадзики".

Напомним, в июле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

Мы писали, что несмотря на тайфун казахстанцы не отказывались от отдыха, в данной стране на тот момент находились более 8 тыс. граждан.

В сентябре прошлого года супертайфун Яги после Китая и Филиппин добрался до Вьетнама, были погибшие. В правительстве приняли решение закрыть аэропорты и эвакуировать граждан.

Вскоре стало известно, что во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги" погибли и пропали без вести 324 человека.

