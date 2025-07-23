Тысячи казахстанцев находятся во Вьетнаме, где бушует тайфун Вифа

В эти дни во Вьетнаме бушует тайфун Вифа. Несмотря на это, казахстанцы не отказываются от отдыха, сейчас в данной стране находятся более 8 тыс. граждан, сообщает телеканал Jibek Joly.

По информации телеканала, в эти дни непогода нанесла огромный ущерб Вьетнаму, вызвав многочисленные разрушения и привела к человеческим жертвам. Закрыты аэропорты, были отменены свыше 100 рейсов, в том числе внутренние.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил срочно эвакуировать население из зон риска, остановить судоходство и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.

Казахстанские туристы во Вьетнаме рассказали, что тайфун проходит по северо-западной части страны. А на юге - в городах Фукуок, Нячанг и Дананг, ситуация стабильная.

"Туристы, которые находятся в Нячанге, Дананге или Фукуоке - в безопасности. Даже если погода как-то изменится, ничего серьезного не ожидается.Туристам, которые находятся на севере, запрещен выход в море", - рассказал казахстанец Данияр Нурсеитов.

По его словам, власти Вьетнама готовы к подобным тайфунам и знают, что делать.

Напомним, несколько дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.

В сентябре прошлого года супертайфун Яги после Китая и Филиппин добрался до Вьетнама, были погибшие. В правительстве приняли решение закрыть аэропорты и эвакуировать граждан.

Вскоре стало известно, что во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги" погибли и пропали без вести 324 человека.

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