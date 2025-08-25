Мощный тайфун обрушился на Вьетнам: эвакуируют более 500 тысяч людей (фото, видео)

Вьетнам закрыл школы, аэропорты и эвакуировал тысячи людей, готовясь к мощному тайфуну "Кадзики", который сегодня должен достигнуть пика. Накануне пострадала часть Китая.

По данным издания CNN, накануне тайфун повалил деревья и затопил южный китайский остров Хайнань. По данным национального метеорологического агентства Вьетнама, скорость ветра достигала 166 км/ч, что эквивалентно атлантическому урагану второй категории.

По состоянию на утро понедельника, более 40 тыс. человек были эвакуированы из низинных прибрежных населенных пунктов. Жителям было рекомендовано не покидать свои дома.

"Кадзики - пятый тайфун, обрушившийся на Вьетнам в этом году, и самый мощный из них: он сохранил свою интенсивность по мере продвижения к побережью. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предупредил, что шторм может вызвать сильные ливни, внезапные наводнения и оползни, особенно в низменных прибрежных районах", - пишет издание.

По данным Deutche Welle, власти Вьетнама эвакуируют более 500 тыс. человек из четырех центральных прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна Кадзики. Более 150 тыс. домохозяйств в Тханьхоа, Куангчи, Хюэ и Дананге получили уведомление укрыться вдали от побережья.

Кроме того, вьетнамские авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили рейсы из-за ожидаемых погодных условий.

Правительственные чиновники сравнили нынешнее бедствие с тайфуном "Яги", самым мощным штормом, обрушившимся на регион в прошлом году, который опустошил север Вьетнама, унеся жизни около 300 человек и нанеся значительный ущерб инфраструктуре, заводам и сельскохозяйственным угодьям.

Сегодня в стране ожидаются сильные дожди и наводнения. Вьетнам в прошлом году понес экономический ущерб в размере около 3,3 млрд долларов США.

Ожидается, что тайфуна "Кадзики" никуда не уйдет и с китайского острова Хайнань, где более 20 тыс. человек получили распоряжение об эвакуации. На Хайнане, в связи с приближением тайфуна, закрыты туристические достопримечательности, школы, магазины и офисные здания. В Санье также приостановлена ​​работа общественного транспорта.

Напомним, в июле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

Мы писали, что несмотря на тайфун казахстанцы не отказывались от отдыха, в данной стране на тот момент находились более 8 тыс. граждан.

В сентябре прошлого года супертайфун Яги после Китая и Филиппин добрался до Вьетнама, были погибшие. В правительстве приняли решение закрыть аэропорты и эвакуировать граждан.

Вскоре стало известно, что во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги" погибли и пропали без вести 324 человека.

