Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама То Ламу
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.
"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.
Напомним, сегодня сообщалось, что по меньшей мере 34 человека погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как во Вьетнаме в штормовую погоду перевернулась туристическая яхта.
Отметим, что в прошлом году бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. Тогда его избрали депутаты Национального собрания Вьетнама.
Однако уже в октябре в стране назвали имя нового президента. Им стал 67-летний генерал армии Лыонг Кыонг.
По информации РИА Новости, генерал-полковник То Лам всю карьеру он прослужил в органах МВД и министерства общественной безопасности (МОБ).
В 1993-2010 годах занимал руководящие посты в управлениях и главных управлениях МОБ, курируя подразделения политической защиты и контрразведки.
В 2010 году был назначен заместителем министра общественной безопасности, а в 2016 году занял пост министра и был избран в состав политбюро ЦК КПВ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2266926-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-genseku-ck-kompartii-vetnama-to-lamu/
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