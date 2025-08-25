СМИ: Урсулу фон дер Ляйен могут выдвинуть на пост президента Германии в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц может выдвинуть нынешнюю главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента ФРГ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Агентство приводит данные немецкого издания Spiegel, в котором утверждается, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году.

Об этом изданию сообщили источники в немецком правительстве. Недавно Мерц допустил возможность избрания женщины на пост президента ФРГ в 2027 году.

"Лидер ХДС рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен", - сказано в публикации.

Отмечается, хотя фон дер Ляйен была избрана на нынешний пост в 2024 году и к 2027 году пройдет лишь половина срока ее полномочий, назначение на пост президента ФРГ может заинтересовать ее, став удачным завершением ее политической карьеры.

"Конечно, Ляйен не излучает особой теплоты, однако у нее есть интеллектуальная проницательность и президентское достоинство, чего требует эта должность. Не говоря уже об отсутствии альтернатив", - говорится в статье.

Напомним, в мае этого года Фридрих Мерц в ходе второго голосования в Бундестаге был избран канцлером Германии - во время первой попытки ему не хватило голосов.

В декабре 2024 года 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

После выборов Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет.

В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.

