СМИ: Урсулу фон дер Ляйен могут выдвинуть на пост президента Германии в 2027 году

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    СМИ: Урсулу фон дер Ляйен могут выдвинуть на пост президента Германии в 2027 году

    Опубликовано:

    Урсула фон дер Ляйен
    Урсула фон дер Ляйен. Фото: Hollie Adams/Getty Images

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может выдвинуть нынешнюю главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента ФРГ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Агентство приводит данные немецкого издания Spiegel, в котором утверждается, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году.

    Об этом изданию сообщили источники в немецком правительстве. Недавно Мерц допустил возможность избрания женщины на пост президента ФРГ в 2027 году.

    "Лидер ХДС рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен", - сказано в публикации.

    Отмечается, хотя фон дер Ляйен была избрана на нынешний пост в 2024 году и к 2027 году пройдет лишь половина срока ее полномочий, назначение на пост президента ФРГ может заинтересовать ее, став удачным завершением ее политической карьеры.

    "Конечно, Ляйен не излучает особой теплоты, однако у нее есть интеллектуальная проницательность и президентское достоинство, чего требует эта должность. Не говоря уже об отсутствии альтернатив", - говорится в статье.

    Напомним, в мае этого года Фридрих Мерц в ходе второго голосования в Бундестаге был избран канцлером Германии - во время первой попытки ему не хватило голосов.

    В декабре 2024 года 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

    Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

    Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

    После выборов Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет.

    В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.