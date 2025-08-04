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    Новости русской службы Би-би-си

    Более 60 мигрантов погибли у берегов Йемена в результате крушения лодки

    Опубликовано:

    Море
    Море. Иллюстративное фото: pixabay.com

    По меньшей мере 68 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Йемена. Сообщается, что всего на борту судна находилось более 150 человек.

    По данным местных властей, судно опрокинулось и затонуло у южного побережья провинции Абьян в плохих погодных условиях.

    Как сообщил Би-би-си глава представительства Международной организации по миграции (IOM) в Йемене Абдусаттор Эсоев, из воды извлечено 68 тел погибших.

    По его словам, 12 человек удалось спасти, а остальные по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    «По первоначальным данным, погибли десятки людей, многие из которых, судя по всему, являются гражданами Эфиопии», — заявила Международная организация по миграции ранее.

    Йемен остается основным маршрутом для мигрантов из африканских стран, направляющихся в государства Персидского залива в поисках работы.

    По оценкам IOM, в последние месяцы в результате крушений судов с мигрантами погибли или пропали без вести сотни людей.

    «Это душераздирающее происшествие подчеркивает острую необходимость укрепления механизмов защиты мигрантов, отправляющихся в опасные путешествия, которые зачастую организуются недобросовестными контрабандистами, эксплуатирующими отчаяние и уязвимость людей. IOM призывает к усилению международного сотрудничества в целях привлечения к ответственности лиц, виновных в таких преступных деяниях, и предотвращения новых трагедий». — говорится в заявлении организации.

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