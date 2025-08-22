У бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона прошли обыски

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    У бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона прошли обыски

    Опубликовано:

    Джон Болтон
    Джон Болтон. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    Рано утром в доме экс-советника Трампа Джона Болтона прошли обыски. Журналист AFP видел агентов ФБР, входящих в дом Болтона в Мэриленде. Как пишет New York Post, обыски проходили в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности, и по приказу директора ФБР Кэша Пателя.

    «НИКТО не выше закона. Агенты ФБР на миссии», — написал Патель в X, судя по всему, намекая на обыски у Болтона. Пост был перепубликован официальным аккаунтом Белого дома. Официальных комментариев на эту тему пока не было.

    По информации Fox News, расследование связано с утечкой информации, и полиция искала конфиденциальные документы. По данным телеканала, Болтон на данный момент не находится под арестом.

    Болтон был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем, в 2001-2005 году, а потом постоянным представителем США в ООН в 2005-2006 годах.

    Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику и как сторонник жесткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану, Кубе, а также к России и ее союзникам. Он неоднократно высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США.

    При первой администрации Трампа он недолгое время, с апреля 2018-го по сентябрь 2019-го, занимал пост советника по нацбезопасности. Трамп утверждает, что уволил Болтона, потому что их взгляды на внешнюю политику сильно расходились. Сам Болтон настаивает, что покинул администрацию по собственному решению. После отставки Болтон написал книгу, в которой критиковал Трампа за то, что тот, по его словам, подчинял внешнюю политику страны своим тактическим политическим интересам.

    Когда Трамп снова стал президентом, он лишил Болтона охраны, которая была предоставлена после того, как Министерство юстиции США заявило о наличии угроз его жизни со стороны Ирана.

    После дискуссии Трампа с Зеленским в Овальном кабинете Болтон заявил, что «Трамп и Вэнс продекларировали, что в российско-украинской войне они на стороне России». На этой неделе Русская служба Би-би-си поговорила с Болтоном о том, чего добился Трамп на переговорах с Путиным и Зеленским.

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.